Футбол

Бэйл заявил, что у них нет конфликта с Криштиану РоналдуHotGeo 08:46

Игрок мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл заявил, что у него были отличные отношения с легендой мадридского клуба Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел в Ювентус за 100 миллионов евро, что является рекордной суммой для игрока 33 лет.
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Бэйл рассказал об отношениях с Роналду

ProstoProSport08:12

Бэйл: мы с Роналду отлично ладили, СМИ пытаются раздуть конфликт из ничего

Чемпионат08:06

Гарет Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, проблем не было»

Sports.ru06:59

Гарет Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»

Матч ТВ05:42

Гарет Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»

Sportbox.RU05:42

Бэйл: «У нас с Роналду не было никаких проблем, все разговоры о конфликте раздували СМИ»

Sport.ru08:28

Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»

Soccer.ru05:58
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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