Футбол
Бэйл заявил, что у них нет конфликта с Криштиану РоналдуHotGeo 08:46
Игрок мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл заявил, что у него были отличные отношения с легендой мадридского клуба Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел в Ювентус за 100 миллионов евро, что является рекордной суммой для игрока 33 лет.
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Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Обновлено в 12:38
Политика
Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал запрет Госкомтелерадио Украины на ввоз еще 17 книг из РФ из-за "пропаганды", заявив, что книжная инквизиция в Киеве не дремлет.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Петербурге в массовое ДТП на Ушаковском мосту попали 30 автомобилей
Очевидцы насчитали более 30 автомобилей, движение на переправе перекрыли. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Обновлено в 03:20
Футбол
С «Бирмингема» снято девять очков
Клуб английского чемпионшипа «Бирмингем» лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.
Обновлено в 13:36
Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Политика
Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Роман Гриценко покинул «ДОМ-2» ради новой возлюбленной
Роман Гриценко покинул пределы периметра телешоу «ДОМ-2» ещё осенью минувшего года.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки
Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".
Обновлено в 03:53
Космос
В воскресенье ожидается магнитная буря
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Спорт
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19 в Норвегии.
Обновлено в 13:42
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Экономика
Росбанк начал процедуру присоединения «ДельтаКредита»
Росбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения банка "ДельтаКредит". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Обновлено в 12:42
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат Жореса Алферова
Члены Центризбиркома проголосовали против передачи мандата Грудинину. За это проголосовал только один человек - представитель КПРФ в ЦИК.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
В СЕ заявили о необходимости сохранить членство России в организации
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что если не решится вопрос с членством России, то это будет поражением для организации.
Обновлено в 09:47
Культура
Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих
"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Общество
СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков
Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47