Футбол

Бэйл заявил, что у них нет конфликта с Криштиану РоналдуHotGeo 08:46

Игрок мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл заявил, что у него были отличные отношения с легендой мадридского клуба Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел в Ювентус за 100 миллионов евро, что является рекордной суммой для игрока 33 лет.
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Гарет Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»

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