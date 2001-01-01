Футбол
Бэйл заявил, что у них нет конфликта с Криштиану РоналдуHotGeo 08:46
Игрок мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл заявил, что у него были отличные отношения с легендой мадридского клуба Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел в Ювентус за 100 миллионов евро, что является рекордной суммой для игрока 33 лет.
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Новый Porsche Cayenne Coupe представили официально
Новая модификация Porsche Cayenne неоднократно оказывалась героем шпионских фотохроник.
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Обновлено в 08:49
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Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
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Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
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В России ретрокары получат специальные номера
В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
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Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
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30 лет простоявший в гараже Bentley продали на аукционе H&H Classics за 40 млн рублей, что оказалось в два раза больше оценочной стоимости, пишет портал «ТвоёАвто».
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Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»
Киевские власти запретили ввоз на Украину еще 17 наименований книг из России, объяснив это "антиукраинским содержанием" литературы.
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