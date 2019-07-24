Футбол
Бэйл заменил Азара в матче против «Арсенала»Матч ТВ 20:16
Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл вышел на замену в матче Международного кубка чемпионов против «Арсенала». Бэйл вышел на площадке после перерыва, заменив новичка королевского клуба Эдена Азара. После первого тайма мадридцы уступают со счетом 0:2.
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