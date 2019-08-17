Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Сельты». В стартовый состав «сливочных» включен полузащитник Гарет Бэйл, который летом мог покинуть команду. Хамес Родригес остался на скамейке запасных.

Бэйл включен в стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»

Происшествия На акции в центре Москвы начались задержания В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.

Политика В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.

Футбол Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком» Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Авто Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».

Происшествия В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.

Происшествия В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура Прокуратура объявила о начале проверки законности возбуждения уголовного дела по факту заказа и получения по почте женщиной зарубежного психотропного препарата для страдающего эпилепсией несовершеннолетнего сына.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.

Экономика Минимальный размер оплаты труда повысят В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.

Происшествия В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.

Происшествия В массовом ДТП с автобусом на проспекте Героев есть пострадавшие В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.

Шоу-бизнес Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.

Гаджеты Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Экономика Рязанская продукция может появиться в Сербии и Индии Председатель сербской делегации Слободан Якшич отметил, что в рамках Форума Сербии уже достигнута договоренность о сотрудничестве с рязанской компанией «Экорост», которая построит в Чачаке мини-завод по производству органических удобрений.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Авто Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Армия и оружие Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.