Футбол

Бэйл включен в стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»Sports.ru 10:30

Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Сельты». В стартовый состав «сливочных» включен полузащитник Гарет Бэйл, который летом мог покинуть команду. Хамес Родригес остался на скамейке запасных.
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Бэйл включен в стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»

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Бэйл — в стартовом составе на матч против «Сельты», Хамес остался в запасе

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