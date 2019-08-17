Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Сельты». В стартовый состав «сливочных» включен полузащитник Гарет Бэйл, который летом мог покинуть команду. Хамес Родригес остался на скамейке запасных.

Бэйл включен в стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»

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