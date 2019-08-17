Футбол
Бэйл включен в стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»Sports.ru 10:30
Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Сельты». В стартовый состав «сливочных» включен полузащитник Гарет Бэйл, который летом мог покинуть команду. Хамес Родригес остался на скамейке запасных.
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Бэйл и Хамес – в заявке на матч с «Сельтой». Летом они могли уйти из «Реала»
Бомбардир.рувчера в 13:31
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