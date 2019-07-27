Футбол

Бэйл в ближайшее время перейдёт в китайский «Цзянсу Сунин»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 18:09

Как сообщила Marca, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл уже в скором времени станет игроком «Цзянсу Сунин». Валлиец подпишет контракт на три года с выплатой 22 млн евро за каждый сезон. В Мадриде его зарплата – 17 млн в год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: Бэйл подпишет с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт с зарплатой €22 млн в год

Sport24.ruвчера в 16:27

Бэйл может уехать в Китай

Спорт-Экспрессвчера в 16:02

Бэйл близок к подписанию контракта с китайским «Цзянсу Сунин»

Советский спортвчера в 16:55

Китайский клуб готов платить Бэйлу 22 миллиона евро в год

Евро-футбол.рувчера в 16:42

СМИ: Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом

Матч ТВвчера в 16:35

Бэйл согласился отправиться в Китай за €22 млн в год

Sport.ruвчера в 17:13

Источник: Бэйл продолжит карьеру в Китае

Чемпионатвчера в 15:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Кино

Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»

Обновлено в 09:46
Происшествия

В центре столицы продолжаются жесткие задержания участников митинга за свободные выборы

Росгвардия оттеснила людей в переулки.
Обновлено в 10:01
Происшествия

На Радищева водитель протаранил двери бара из-за шампанского

В Екатеринбурге на Радищева, 25 рано утром, 27 июля, мужчина за рулем BMW X5 въехал во входную группу ночного клуба.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В редакцию «Дождя» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Кино

Телеканал НТВ потребовал удалить трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 06:50
Происшествия

В питерской канализации обнаружены тела блогера и диггера

Обновлено в 08:26
Политика

Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Кино

«Аладдин» собрал $1 млрд в мировом прокате

Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" преодолел отметку в $1 млрд. по итогу сборов в кинотеатрах мира.
Обновлено вчера в 18:25
Музыка

Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Агент Шюррле подтвердил информацию о переговорах со «Спартаком»

Обновлено в 06:49
Происшествия

Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Иокогама Маринос»

«Манчестер Сити» нанес поражение «Иокогама Маринос» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:35
Политика

У Зеленского нашли замену Супрун

Первая американка на посту главы Минздрава Украины Ульяна Супрун, заслуженно получившая прозвище «Доктор Смерть», уступит кресло министра ставленнику Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:24
Экономика

Счетная палата признала провал пенсионной системы в России

Нынешняя пенсионная система работает неэффективно и не вызывает доверия у граждан.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля

По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Гаджеты

Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE

Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.
Обновлено в 02:59
Политика

Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе

Обновлено в 06:18
Политика

В США одобрили захват Украиной российского танкера

Задержание украинской стороной российского танкера NIKA SPIRIT в Одесской области американцы назвали "гуманным" способом разрешения споров мирным путем.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ

В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.
Обновлено вчера в 11:26
Экономика

Рост ВВП США замедлился во II квартале

Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено вчера в 11:19
Религия

В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек

Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Футбол

«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ

Обновлено в 09:07
Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Политика

На Украине ликвидировали офис по вопросам евроинтеграции

Как отмечается, в кабмине есть структура, которая выполняет функции этого офиса и носит похожее название - офис координации европейской и евроатлантической интеграции.
Обновлено в 09:11
ещё по теме
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное