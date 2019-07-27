Футбол
Бэйл в ближайшее время перейдёт в китайский «Цзянсу Сунин»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 18:09
Как сообщила Marca, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл уже в скором времени станет игроком «Цзянсу Сунин». Валлиец подпишет контракт на три года с выплатой 22 млн евро за каждый сезон. В Мадриде его зарплата – 17 млн в год.
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СМИ: Бэйл подпишет с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт с зарплатой €22 млн в год
Sport24.ruвчера в 16:27
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
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