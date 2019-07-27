Как сообщила Marca, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл уже в скором времени станет игроком «Цзянсу Сунин». Валлиец подпишет контракт на три года с выплатой 22 млн евро за каждый сезон. В Мадриде его зарплата – 17 млн в год.

Бэйл в ближайшее время перейдёт в китайский «Цзянсу Сунин»

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