Футбол
Бэйл станет игроком китайского клуба за €22 млн в годГазета.Ru вчера в 17:30
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл в ближайшее время может стать игроком китайского клуба "Цзянсу Сунин", сообщает Marca. По информации источника, валлийский футболист готов подписать с командой из Китая соглашение, которое рассчитано на три года. Зарплата игрока в "Цзянсу Сунин" составит €22 млн в год.
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СМИ: Бэйл подпишет с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт с зарплатой €22 млн в год
Sport24.ruвчера в 16:27
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