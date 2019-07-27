Нападающий "Реала" Гарет Бэйл в ближайшее время может стать игроком китайского клуба "Цзянсу Сунин", сообщает Marca. По информации источника, валлийский футболист готов подписать с командой из Китая соглашение, которое рассчитано на три года. Зарплата игрока в "Цзянсу Сунин" составит €22 млн в год.

Бэйл станет игроком китайского клуба за €22 млн в год

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