Футбол

Бэйл станет игроком китайского клуба за €22 млн в годГазета.Ru 17:30

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл в ближайшее время может стать игроком китайского клуба "Цзянсу Сунин", сообщает Marca. По информации источника, валлийский футболист готов подписать с командой из Китая соглашение, которое рассчитано на три года. Зарплата игрока в "Цзянсу Сунин" составит €22 млн в год.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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