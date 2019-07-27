Нападающий "Реала" Гарет Бэйл в ближайшее время может стать игроком китайского клуба "Цзянсу Сунин", сообщает Marca. По информации источника, валлийский футболист готов подписать с командой из Китая соглашение, которое рассчитано на три года. Зарплата игрока в "Цзянсу Сунин" составит €22 млн в год.

Спорт день за днем

Бэйл станет игроком китайского клуба за €22 млн в год

Происшествия Петербургский суд отправил на лечение консула вымышленного королевства В пятницу, 26 июля, Куйбышевский районный суд Петербурга отправил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал паспорта вымышленного королевства, представляясь его консулом.

Наука В МГУ предлагают новый способ определения уровня глюкозы в крови Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот. Сотрудники университета создают новый биосенсор.

Интернет WhatsApp начал тестировать новые функции Обновление WhatsApp в редакции 2.19.80.16 может принести целый ряд новых функций, передает портал WABetaInfo.

Политика Китай заподозрил FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei Китай заподозрил американскую почтово-курьерскую компанию FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei.

Происшествия Неизвестные в Москве отобрали машину у мужчины и скрылись Неизвестные отобрали машину у мужчины на Ленинградском проспекте в Москве и скрылись, в городе введен план "Перехват".

Происшествия Крупное ДТП на МКАД: есть погибший и пострадавшие На Московской кольцевой автодороге (МКАД) в результате столкновения сразу пяти автомашин – двух грузовых и трех легковых – погиб человек, еще трое пострадали.

Энергетика Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.

Экономика Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.

Политика Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Авто Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Общество Безработица в России снизилась до нового исторического минимума Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.

Политика Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Футбол Генеральный директор «Уфы»: «Заболотный хочет играть у нас» Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах по трансферу нападающего «Зенита» Антона Заболотного.

Здоровье В Подмосковье родились четверняшки В семье из Балашихи грандиозное событие: 32-летняя мама Юлия родила сразу четверых деток – трех мальчиков и девочку.

Происшествия Суд наказал жительницу Саранска за сожжение российского флага На суде горожанка настаивала на том, что это был не настоящий флаг, а сувенир В Мордовии суд вынес приговор жительнице Саранска, которая сожгла флаг РФ.

Политика МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Музыка На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".

Политика США ввели визовые ограничения против кубинских чиновников США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы за предполагаемые притеснения кубинских медицинских работников за рубежом, заявил госсекретарь США Майк Помпео.