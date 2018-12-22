Футбол

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира
Life.ru
вчера в 22:20

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте команды.
Life.ruвчера в 22:20

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Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира-2018

Матч ТВвчера в 19:13

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Чемпионатвчера в 16:36

Бэйл – лучший игрок Клубного чемпионата мира

Советский спортвчера в 15:25

Гарет Бэйл - лучший игрок клубного чемпионата мира

Спорт-Экспрессвчера в 15:23

Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

РИА Новостивчера в 14:53

Бэйл стал лучшим игроком и бомбардиром клубного чемпионата мира-2018

Sport24.ruвчера в 17:45

Бэйл – лучший бомбардир и игрок КЧМ, «Реал» получил приз за фэйр-плей

Sports.ruвчера в 15:46
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Футбол

«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму".
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
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Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

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Обновлено вчера в 14:53
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Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.
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Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками

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Азар признан спортсменом года в Бельгии

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии.
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Система Сарри дает сбой в «Челси»

"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
Обновлено вчера в 21:17
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«Ювентус» определился с трансферными целями

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Аарону Рэмзи и хавбеку «Реала» Иско.
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Плаза назначен на пост главного тренера «Зенита»

Испанский наставник Жоан Плаза стал новым главным тренером петербургской баскетбольной команды «Зенит», сообщает официальный сайт клуба из Северной столицы.
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Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
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В официальном Твиттере "Зенита" опубликована фотография защитника "Дженоа" Доменико Кришито и нападающего "Аталанты" Эмилиано Ригони.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что считает Пеле лучшим игроком за всю историю футбола.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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