Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте команды.

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Футбол Футбол «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А Туринский «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Футбол Футбол «Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму".

Футбол Футбол «Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона «Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.

Футбол Футбол Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии «Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.

Футбол Футбол Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности Аргентинский форвард стал первым игроком в топ-5 чемпионатах Европы, которому удалось забить не менее 15 мячей в чемпионате страны в каждом из последних 11 сезонов.

Футбол Футбол Томас Тухель: «„ПСЖ“ должен был забивать гола четыре» Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.

Футбол Футбол Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой» Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).

Футбол Футбол Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками

Футбол Футбол Азар признан спортсменом года в Бельгии Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии.

Футбол Футбол Система Сарри дает сбой в «Челси» "Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.

Футбол Футбол «Ювентус» определился с трансферными целями «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Аарону Рэмзи и хавбеку «Реала» Иско.

Футбол Футбол Плаза назначен на пост главного тренера «Зенита» Испанский наставник Жоан Плаза стал новым главным тренером петербургской баскетбольной команды «Зенит», сообщает официальный сайт клуба из Северной столицы.

Футбол Футбол Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе» Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.

Футбол Футбол «Зенит» опубликовал фотографию Кришито и Ригони В официальном Твиттере "Зенита" опубликована фотография защитника "Дженоа" Доменико Кришито и нападающего "Аталанты" Эмилиано Ригони.