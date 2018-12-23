Футбол

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира
Life.ru
22:20

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте команды.
Life.ru22:20

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Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира-2018

Матч ТВ19:13

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Чемпионат16:36

Бэйл – лучший игрок Клубного чемпионата мира

Советский спорт15:25

Гарет Бэйл - лучший игрок клубного чемпионата мира

Спорт-Экспресс15:23

Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

РИА Новости14:53

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Бэйл – лучший бомбардир и игрок КЧМ, «Реал» получил приз за фэйр-плей

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Гарет Бэйл
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Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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