Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБэйл сделал дубль, «Реал» потерял два очка

Вильярреал — Реал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Жерар Морено
12′
45′+1′
Гарет Бэйл
Хави Кинтилья
52′
Сэмюэл Чуквуэзе
Хавьер Онтиверос
55′
Карл Токо-Экамби
Андре Замбо-Ангисса
62′
68′
Лука Йович
Лука Модрич
Санти Касорла
Карлос Бакка
73′
74′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
Мойсес Гомес
74′
78′
Ферлан Менди
82′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
86′
Гарет Бэйл
90′
Каземиро
90′+3′
Гарет Бэйл
90′+4′
Гарет Бэйл
Бэйл забивает два Стилистически «Реалу» было очень удобно играть с «подводниками». "Вильярреал" действует смело, предпочитает быструю перепасовку низом и хорошо атакует как в позиционном нападении, так и в быстрых контратаках.
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