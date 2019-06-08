Футбол
Бэйл провёл встречу с руководством «Реала»Sport.ru 07:44
Нападающий мадридского "Реала" и национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл провёл встречу с руководством команды, на которой также присутствовал агент валлийца, и заявил о нежелании покидать Мадрид.
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