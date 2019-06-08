Футбол

Бэйл провел встречу с руководством «Реала»Sportbox.RU 08:08

По информации источника, руководство «Реала» уведомило агента Бэйла Джонатана Барнетта о том, что валлиец будет выставлен на трансфер уже этим летом. После этого Бэйлу пришлось лично просить руководство мадридцев о встрече, на которой он сообщил о своем отказе покидать Мадрид по семейным причинам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бэйл провёл встречу с руководством «Реала»

Sport.ru07:44

Бэйл хочет остаться в «Реале»

Спорт-Экспресс08:20

Бэйл провел встречу с руководством «Реала»

Матч ТВ08:08

Бэйл рассказал руководству «Реала» о желании остаться в клубе

Газета.Ru07:59

Бэйл обсудил своё будущее с руководством «Реала»

Нева Спорт07:58

Бэйл сообщил руководству «Реала», что не покинет клуб

Sport24.ru06:44

Гарет Бэйл останется в «Реале»

Чемпионат10:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта

Обновлено в 10:13
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 04:45
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Фигуристка Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес во время турне в Японии.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Футбол

Сборная России объявила стартовый состав на матч с Сан-Марино

Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино.
Обновлено в 10:35
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»

«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
Обновлено в 07:39
Политика

КС Молдавии признал неконституционным назначение главы парламента

Молдавский Конституционный суд объявил не соответствующим основному закону решение парламента от 8 июня о назначении Зинаиды Гречаной председателем.
Обновлено в 10:49
Общество

МЧС предупредило о идущей на Москву грозе

ГУ МЧС по Москве предупредило, что дождь с грозой ожидаются вечером 8 июня в столице, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Происшествия

Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Гаджеты

Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, ранее задержанному в Москве, официально предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Политика

Парубий назвал сроки вступления Украины в ЕС

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что Украина может вступить в Евросоюз в 2025-2027 годах.
Обновлено в 09:45
Футбол

Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб

Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
Обновлено в 09:45
Общество

Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Гаджеты

Даже самые дешёвые системные платы с чипсетом AMD X570 будут весьма дорогими

Генеральный директор MSI заявил, что системные платы с чипсетом X570 будут дороже моделей с набором логики X470.
Обновлено в 09:23
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Теннис

Тим обыграл Джоковича и сыграет с Надалем в финале Roland Garros

Обновлено в 10:04
Экономика

Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июня

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня.
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Смартфоны Huawei и Apple признаны самыми надежными

Apple уже давно доказала, что ее смартфоны одни из самых надежных, а вот Huawei впервые попадает в такую категорию.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол

Игрок «Оренбурга» Сутормин женился

Обновлено в 10:17
Футбол

ЦСКА готов продлить аренду Жамалетдинова в «Лехе»

Агент нападающего Тимура Жамалетдинова Александр Маньяков рассказал, что ЦСКА готов продлить аренду 22-летнего игрока в польском "Лехе".
Обновлено в 10:57
Общество

День рождения Елизаветы II отметили военным парадом

Военный парад по случаю 93-го дня рождения королевы состоялся на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено в 09:30
Происшествия

СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье

Обновлено в 10:04
Общество

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное