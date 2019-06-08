Футбол
Бэйл провел встречу с руководством «Реала»Sportbox.RU 08:08
По информации источника, руководство «Реала» уведомило агента Бэйла Джонатана Барнетта о том, что валлиец будет выставлен на трансфер уже этим летом. После этого Бэйлу пришлось лично просить руководство мадридцев о встрече, на которой он сообщил о своем отказе покидать Мадрид по семейным причинам.
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