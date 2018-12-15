Футбол

Бэйл пропустит встречу с «Райо Вальекано»
Матч ТВ
09:01

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 12 декабря
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 16-го тура примеры против «Райо Вальекано». Валлиец не вошел в заявку своей команды из-за травмы, которую он получил во встрече 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).
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