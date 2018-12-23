Футбол

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Евро-футбол.ру
15:47

Вингер "Реала" Гарет Бэйл признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира, передаёт пресс-служба мадридского клуба. В полуфинале турнира валлиец трижды расписался в воротах японского клуба "Касима Антлерс". В финальной игре против "Аль-Айна" Бэйл забить не смог.
Евро-футбол.ру15:47

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Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Чемпионат16:36

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Soccer.ru16:06

Бэйл – лучший игрок Клубного чемпионата мира

Советский спорт15:25

Гарет Бэйл - лучший игрок клубного чемпионата мира

Спорт-Экспресс15:23

Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

РИА Новости14:53

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Sport24.ru17:45

Бэйл – лучший бомбардир и игрок КЧМ, «Реал» получил приз за фэйр-плей

Sports.ru15:46
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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