Футбол

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Евро-футбол.ру
15:47

Вингер "Реала" Гарет Бэйл признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира, передаёт пресс-служба мадридского клуба. В полуфинале турнира валлиец трижды расписался в воротах японского клуба "Касима Антлерс". В финальной игре против "Аль-Айна" Бэйл забить не смог.
Евро-футбол.ру15:47

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Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира-2018

Матч ТВ19:13

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Чемпионат16:36

Бэйл – лучший игрок Клубного чемпионата мира

Советский спорт15:25

Гарет Бэйл - лучший игрок клубного чемпионата мира

Спорт-Экспресс15:23

Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

РИА Новости14:53

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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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