Футбол
Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мираЕвро-футбол.ру15:47
Вингер "Реала" Гарет Бэйл признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира, передаёт пресс-служба мадридского клуба. В полуфинале турнира валлиец трижды расписался в воротах японского клуба "Касима Антлерс". В финальной игре против "Аль-Айна" Бэйл забить не смог.
Евро-футбол.ру15:47
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