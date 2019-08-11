Футбол

Бэйл попал в заявку «Реала» на матч с «Ромой»Газета.Ru 04:46

Валлийский вингер Гарет Бэйл вошел в заявку на товарищеский матч мадридского "Реала" с римской "Ромой". Информация об этом появилась на официальном сайте "сливочных". Игра пройдет 11 августа на Олимпийском стадионе в Риме, Италия.
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Бэйл вошел в заявку «Реала» на игру против «Ромы»

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Гарет Бэйл
Британский футболист
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