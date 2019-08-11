Футбол
Бэйл попал в заявку «Реала» на матч с «Ромой»Газета.Ru 04:46
Валлийский вингер Гарет Бэйл вошел в заявку на товарищеский матч мадридского "Реала" с римской "Ромой". Информация об этом появилась на официальном сайте "сливочных". Игра пройдет 11 августа на Олимпийском стадионе в Риме, Италия.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Ак Барс», трижды уступая в счете
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Малком попал мячом в арбитра Турбина. Его реакция бесценна
Нападающий "Зенита" Малком в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) попал мячом по главному арбитру встречи Евгению Турбину.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году
Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Умерла украинская балерина Светлана Исакова
Умерла ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе
Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.
Обновлено в 01:49
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Мятежники в Йемене захватили президентский дворец
Обновлено вчера в 19:14
Гаджеты
Рассекречена внешность нового флагмана LG
Обновлено в 06:26
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек
Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Бавария» отказалась от покупки Сане
«Бавария» отказалась от приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Такими данными располагает Mirror.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Игры
GTA 5 запустили на самых низких настройках графики
Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Петербургский полицейский заявил на активистку из-за слов об отсутствии совести
Как стало известно в воскресенье, 11 апреля, замначальника полиции Петербурга по охране общественного порядка Виктор Борисенко потребовал проверить активистку Марию Иванову.
Обновлено в 05:40
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко во второй раз защитила титул
Чемпионка UFC Валентина Шевченко провела вторую успешную защиту титула, победив американку Лиз Кармуш.
Обновлено в 05:09
Политика
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
Обновлено вчера в 03:21
Политика
Дипломат из США назвал способ прекращения войны в Донбассе
Единственным способом прекратить вооружённый конфликт в Донбассе является продолжение переговоров, поэтому Киев не должен выходить из Минского процесса.
Обновлено вчера в 23:32