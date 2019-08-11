Футбол
Бэйл попал в заявку «Реала» на матч с «Ромой»Газета.Ru 04:46
Валлийский вингер Гарет Бэйл вошел в заявку на товарищеский матч мадридского "Реала" с римской "Ромой". Информация об этом появилась на официальном сайте "сливочных". Игра пройдет 11 августа на Олимпийском стадионе в Риме, Италия.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Ашберн
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Москве сотрудники Следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку
Сам Костенок, который является сотрудником штаба кандидата в Мосгордуму Кирилла Гончарова, сказал сайту "МБХ-Медиа", что прямо сейчас ломают дверь в его квартиру.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Общество
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено вчера в 03:09
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина серьезно занялась йогой
5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина серьезно занялась йогой Лиза Галкина очаровала пользователей Сети.
Обновлено в 11:21
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области
Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Обновлено в 05:31
Происшествия
400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров
Обновлено в 09:27
Общество
Начало августа в столице стало самым холодным за 69 лет
Первая декада августа 2019 года стала самой холодной в Москве за последние 69 лет, уступив лишь августу 1950 года.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Диетолог Людмила Бабич: чтобы не страдать от отеков, замените обычную соль морской
Употребление морской соли вместо обычной помогает справиться с проблемой отечности, рассказала врач-диетолог Людмила Бабич.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Происшествия
Горняк стал жертвой обрушения на якутской шахте
В угольной шахте "Сарылах" в Якутии обрушилась порода.
Обновлено в 11:03
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.
Обновлено в 01:55
Общество
Аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по итогам Google Code Jam
Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич стал победителем международного соревнования по программированию Google Code Jam в шестой раз, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
Обновлено в 11:46
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31