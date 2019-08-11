Футбол

Бэйл попал в заявку «Реала» на матч с «Ромой»Газета.Ru 04:46

Валлийский вингер Гарет Бэйл вошел в заявку на товарищеский матч мадридского "Реала" с римской "Ромой". Информация об этом появилась на официальном сайте "сливочных". Игра пройдет 11 августа на Олимпийском стадионе в Риме, Италия.
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Бэйл вошел в заявку «Реала» на игру против «Ромы»

Sport24.ru04:34

Бэйл - в составе «Реала» на товарищеский матч с «Ромой»

Спорт-Экспресс04:22

Бэйл попал в заявку «Реала» на матч с «Ромой»

Газета.Ru04:46

«Реал» не взял Хамеса и Мариано на товарищескую игру с «Ромой»

Матч ТВ06:26

Прямая видеотрансляция матча «Рома» – «Реал» начнется в 21:00

Sports.ru05:15

Бэйл включён в заявку «Реала» на товарищеский матч с «Ромой»

Чемпионат04:14

Бэйл - в заявке «Реала» на товарищеский матч с «Ромой»

Soccer.ru04:12
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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