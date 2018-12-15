Футбол

Бэйл получил травму в матче с ЦСКА
Евро-футбол.ру
05:56

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 12 декабря
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Главный тренер "сливочных" Сантьяго Солари на пресс-конференции перед игрой с "Райо Вальекано" сообщил, что Бэйл получил повреждение лодыжки в игре Лиги чемпионов против ЦСКА, поэтому его участие в субботней игре находится под вопросом.
Евро-футбол.ру05:56

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Участие Бэйла в следующем матче «Реала» под вопросом

Матч ТВвчера в 10:42

Участие Бэйла в следующем матче «Реала» под вопросом

Sportbox.RUвчера в 10:42
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