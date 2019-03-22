Футбол
Бэйл получил приз как лучший игрок Уэльса в 2018 годуБомбардир.ру 15:45
Профессиональные футболисты Уэльса выбрали лучшего игрока страны по итогам 2018 года. Приз получил представитель мадридского «Реала» Гарет Бэйл. Вручение награды состоялось в Уэльсе на следующий день после товарищеского матча Уэльс – Тринидад и Тобаго (1:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Футбол
Хёнесс: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 млн, шейх дает деньги, а потом поднимает цены на нефть»
На следующий день шейх немного поднимает цены на нефть и возвращает потраченные деньги.
Обновлено в 14:37
Политика
В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию
«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.
Обновлено в 13:19
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в Хольменколлене (Норвегия) в рамках заключительного этапа Кубка мира.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Томский районный суд ушел в отставку в полном составе
Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Общество
Навальный объяснил Галкину свои претензии к виллам Соловьева
Как передает телеканал «Дождь», ранее в эфире программы Hard Day's Night телеведущий Максим Галкин не согласился с претензиями Алексея Навального к телеведущему Владимиру Соловьеву из-за дорогой итальянской недвижимости.
Обновлено в 08:49
Футбол
Влашич рассказал, когда определится со своим будущим
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.
Обновлено в 11:13
Авто
Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км
Китайский автопроизводитель Grove Hydrogen Automotive презентовал свою первую модель — водородный хэтчбек, способный с одним заполненным баком преодолевать расстояние более 1000 км. Для сравнения: водородная Honda Clarity Fuel Cell сможет проехать на одном баке 590 км, а Toyota Mirai — 502 км. Хэтчбек от Grove имеет непропорциональный кузов, выполненный из углепластикового волокна.
Обновлено в 06:01
Футбол
Сборная Болгарии ушла от поражения в матче с Черногорией
В группе А отбора чемпионата Европы 2020 года сыгран первый матч. Болгары принимали сборную Черногории и едва не потерпели поражение.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Собчак пришла на премьеру к Виторгану
Премьеру посетили Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой, отец режиссера Эммануил Виторган, Светлана Бондарчук, актеры Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Нонна Гришаева, Светлана Устинова, Виктория Исакова, Денис Шведов, поэт Вера Полозкова.
Обновлено в 12:00
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Политика
В ООН высказались о статусе Голанских высот
Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот остается неизменным.
Обновлено в 13:01
Политика
ЕС может дать Британии отсрочку по Brexit только до 22 мая
Как писал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление по поводу задержки Brexit и обвинила парламент в переносе даты выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным
Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.
Обновлено в 09:37
Культура
«Эрарта» ответила на стринги в Третьяковской галерее красными трусами
Петербургский музей современного искусства «Эрарта» с юмором отнесся к инциденту в Третьяковской галерее, по залам которой разгуливал мужчина в стрингах, разрисованный рунами.
Обновлено в 15:05
Космос
NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада
В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.
Обновлено в 03:02
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Космос
Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети
В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом
Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Общество
Доренко ответил на призывы лишить его эфиров
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.
Обновлено в 12:05
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Экономика
Танкер с бензином из Венесуэлы прибыл в Мексику
В мексиканский порт Веракрус прибыл танкер с бензином из Венесуэлы.
Обновлено в 15:40
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Наука
Предложен новый способ назначения антибиотиков
Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом.
Обновлено в 01:55
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП).
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Общество
За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
Обновлено в 12:09
Единоборства
Тайсон Фьюри узнал имя соперника по следующему бою
Обновлено в 08:34
Футбол
«Реал», «МЮ», «Ювентус» и мексиканская «Гвадалахара» сыграют в International Champions Cup
Стал известен список участников International Champions Cup. В предсезонном турнире примут участие 12 клубов.
Обновлено в 14:40