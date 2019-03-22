Бэйл получил приз как лучший игрок Уэльса в 2018 годуБомбардир.ру 15:45

Профессиональные футболисты Уэльса выбрали лучшего игрока страны по итогам 2018 года. Приз получил представитель мадридского «Реала» Гарет Бэйл. Вручение награды состоялось в Уэльсе на следующий день после товарищеского матча Уэльс – Тринидад и Тобаго (1:0).

Бэйл получил приз как лучший игрок Уэльса в 2018 году

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