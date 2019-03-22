Футбол

Бэйл получил приз как лучший игрок Уэльса в 2018 годуБомбардир.ру 15:45

Профессиональные футболисты Уэльса выбрали лучшего игрока страны по итогам 2018 года. Приз получил представитель мадридского «Реала» Гарет Бэйл. Вручение награды состоялось в Уэльсе на следующий день после товарищеского матча Уэльс – Тринидад и Тобаго (1:0).
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Бэйл - лучший игрок года в Уэльсе по версии профессиональных футболистов

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Бэйл — лучший игрок года в Уэльсе по версии профессиональных футболистов

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Бэйл стал лучшим футболистом Уэльса в 2018 году по версии профессиональных игроков

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Бэйл в седьмой раз стал лучшим игроком Уэльса

Евро-футбол.ру14:25

Бэйл получил приз лучшему футболисту года в Уэльсе по версии игроков-профессионалов

Sport24.ru13:27

Бэйл получил приз как лучший игрок Уэльса в 2018 году

Бомбардир.ру15:45
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