Вингер "Реала" Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско. Эта 22-я травма Бэйла в составе мадридского клуба.

Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»

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