Футбол

Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»
Sports.ru
07:24

Вингер "Реала" Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско. Эта 22-я травма Бэйла в составе мадридского клуба.
Sports.ru07:24

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Защитник «Тулузы» Тодибо согласовал контракт с «Барселоной»

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Наше внимание теперь сосредоточено на предстоящем матче кубка против "Кане Руссийон" и "Ренна", а затем нас ждет выездная встреча с "Марселем" в лиге, – приводит слова Анри Твиттер "Монако".
Обновлено в 09:15
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«Тулуза» подписала защитника сборной Японии

"Тулуза" объявила о трансфере защитника сборной Японии Гена Седзи. 26-летний японец был куплен у "Касимы Антлерс" за 3 миллиона евро.
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Защитник «Алавеса» заинтересовал «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»

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Два испанских клуба претендуют на Алексиса Санчеса из «МЮ»

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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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