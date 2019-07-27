Футбол
Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубомVprognoze.ru вчера в 18:53
Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин». Отмечается, валлийский форвард подпишет трехлетнее контрактное соглашение с китайским клубом. В новом клубе Бэйл будет зарабатывать около 22 миллионов евро за один сезон.
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СМИ: Бэйл подпишет с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт с зарплатой €22 млн в год
Sport24.ruвчера в 16:27
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
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