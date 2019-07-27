Футбол

Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубомVprognoze.ru вчера в 18:53

Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин». Отмечается, валлийский форвард подпишет трехлетнее контрактное соглашение с китайским клубом. В новом клубе Бэйл будет зарабатывать около 22 миллионов евро за один сезон.
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СМИ: Бэйл подпишет с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт с зарплатой €22 млн в год

Sport24.ruвчера в 16:27

Бэйл согласился отправиться в Китай за €22 млн в год

Sport.ruвчера в 17:13

Источник: Бэйл продолжит карьеру в Китае

Чемпионатвчера в 15:41

СМИ: Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом

Матч ТВвчера в 16:35

Бэйл может уехать в Китай

Спорт-Экспрессвчера в 16:02

Marca: Бэйл подпишет с «Цзянсу Сунин» 3-летний контракт на 22 млн евро в год

Sports.ruвчера в 15:57

Бэйл близок к подписанию контракта с китайским «Цзянсу Сунин»

Советский спортвчера в 16:55
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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