Футбол

Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубомVprognoze.ru 18:53

Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин». Отмечается, валлийский форвард подпишет трехлетнее контрактное соглашение с китайским клубом. В новом клубе Бэйл будет зарабатывать около 22 миллионов евро за один сезон.
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СМИ: Бэйл подпишет с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт с зарплатой €22 млн в год

Sport24.ru16:27

Источник: Бэйл продолжит карьеру в Китае

Чемпионат15:41

Бэйл близок к подписанию контракта с китайским «Цзянсу Сунин»

Советский спорт16:55

СМИ: Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом

Матч ТВ16:35

Бэйл может уехать в Китай

Спорт-Экспресс16:02

Marca: Бэйл подпишет с «Цзянсу Сунин» 3-летний контракт на 22 млн евро в год

Sports.ru15:57

Бэйл согласился отправиться в Китай за €22 млн в год

Sport.ru17:13
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:31, Вашингтон
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