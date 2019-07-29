Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарета Бэйл отказался отправиться вместе с командой в Мюнхен, где пройдут матчи Audi Cup, утверждает ВВС.

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