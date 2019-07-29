Футбол
Бэйл не отправился с «Реалом» на предсезонный турнирГазета.Ru вчера в 14:39
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не отправился с командой в Мюнхен на товарищеский турнир, сообщает "Би-би-си". По информации издания, футболист в настоящее время не готов выходить на поле после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин".
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 00:48, Вашингтон
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Обновлено в 00:20
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
Как сообщила газета, такое предложение содержится в письме террориста, которое представили суду адвокаты подавших иск родственников и некоторых компаний добивающихся от Эр-Рияда компенсаций.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
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Обновлено вчера в 09:09
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
ПФР заставит россиян вернуть пенсию
В другом случае переплата может произойти из-за смерти иждивенца, за которого выплачивалась повышенная пенсия.
Обновлено вчера в 03:30
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
Ренар возглавил сборную Саудовской Аравии
Ренар, с 2016 года возглавлявший сборную Марокко, покинул пост в июле после того, как команда вылетела из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.
Обновлено вчера в 15:46
Транспорт
Федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено вчера в 10:21
Культура
Почему все так любили сериал «Санта-Барбара»
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Госдума осудила протест Киева на визит Медведева в Крым
Напомним, что сегодня утром Медведев прибыл в Севастополь на торжественный парад в честь Дня военно-морского флота.
Обновлено 28 июля в 12:52
Экономика
Основатель Alibaba задумал провести «финансовую революцию»
Интернет-банк MYbank, который принадлежит основателю китайской корпорации Alibaba Джеку Ма, совершает революцию на рынке кредитования малого бизнеса в Китае, пишет Bloomberg.
Обновлено в 00:01
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено 28 июля в 22:46
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров
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Обновлено вчера в 17:01
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Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
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Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Обновлено вчера в 05:35
Здоровье
Украине угрожает вспышка смертельной дифтерии
Эксперты прогнозируют масштабную вспышку дифтерии на Украине. От нее может погибнуть каждый десятый заболевший.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС
В Хабаровском крае веден режим ЧС. В регионе обострилась паводковая ситуация.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге
По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для «Холдоми»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обнаружило признаки заключения антиконкурентного соглашения при покупке палаток для организации на базе туристического комплекса "Холдоми" Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур".
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет
Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.
Обновлено вчера в 18:26