Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не отправился с командой в Мюнхен на товарищеский турнир, сообщает "Би-би-си". По информации издания, футболист в настоящее время не готов выходить на поле после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин".

Бэйл не отправился с «Реалом» на предсезонный турнир

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Происшествия Начальника уголовного розыска задержали в Приморье Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Политика Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда Как сообщила газета, такое предложение содержится в письме террориста, которое представили суду адвокаты подавших иск родственников и некоторых компаний добивающихся от Эр-Рияда компенсаций.

Общество Россияне не хотят получать электронные паспорта Как сообщает ВЦИОМ, 59% россиян не собирается обзаводиться электронными паспортами, несмотря на то, что туда пока не планируется вносить биометрические данные.

Авто Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.

Экономика Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.

Общество ПФР заставит россиян вернуть пенсию В другом случае переплата может произойти из-за смерти иждивенца, за которого выплачивалась повышенная пенсия.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Происшествия Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости».

Футбол Ренар возглавил сборную Саудовской Аравии Ренар, с 2016 года возглавлявший сборную Марокко, покинул пост в июле после того, как команда вылетела из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.

Кино Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".

Политика Госдума осудила протест Киева на визит Медведева в Крым Напомним, что сегодня утром Медведев прибыл в Севастополь на торжественный парад в честь Дня военно-морского флота.

Экономика Основатель Alibaba задумал провести «финансовую революцию» Интернет-банк MYbank, который принадлежит основателю китайской корпорации Alibaba Джеку Ма, совершает революцию на рынке кредитования малого бизнеса в Китае, пишет Bloomberg.

Общество Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Здоровье Украине угрожает вспышка смертельной дифтерии Эксперты прогнозируют масштабную вспышку дифтерии на Украине. От нее может погибнуть каждый десятый заболевший.

Общество Из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС В Хабаровском крае веден режим ЧС. В регионе обострилась паводковая ситуация.

Происшествия Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.

Происшествия Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для «Холдоми» Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обнаружило признаки заключения антиконкурентного соглашения при покупке палаток для организации на базе туристического комплекса "Холдоми" Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур".