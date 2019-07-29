Футбол

Бэйл отказался лететь с «Реалом» на турнир в МюнхенМатч ТВ 15:57

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл отказался лететь вместе с командой на предсезонный турнир Audi Cup. Сообщается, что валлийский футболист расстроен из-за решения президента мадридского клуба Флорентино Переса заблокировать его переход в китайский «Цзянсу Сунин».
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