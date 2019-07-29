Футбол
Бэйл отказался лететь с «Реалом» на турнир в МюнхенМатч ТВ 15:57
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл отказался лететь вместе с командой на предсезонный турнир Audi Cup. Сообщается, что валлийский футболист расстроен из-за решения президента мадридского клуба Флорентино Переса заблокировать его переход в китайский «Цзянсу Сунин».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:42, Вашингтон
Общество
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае
Обновлено в 20:33
Политика
Посольство РФ заявило, что Лондон не пытается объективно оценить ситуацию с акцией в Москве
Сотрудники посольства РФ в Великобритании считают, что Форин-офис «не пытался объективно оценить ситуацию» с митингом в российской столице.
Обновлено в 18:35
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Американский военный пытался провезти ракетную установку как сувенир
В багаже пассажира в аэропорту американского города Балтимора нашли ракетную установку, пишет в понедельник, 29 июля, ABC News.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,6 млн га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье превысила 1,56 млн га, еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено вчера в 10:59
Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю на подъеме
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:03 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,18% к предыдущему закрытию и достиг 2720,67 пункта.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Космос
ОАЭ вырастят космическую пальму
Обновлено в 05:00
Наука
Победили в конкурсе Илона Маска: немецкая команда с уфимцем разогнала капсулу Hyperloop до 463 км/ч
Команда Мюнхенского технического университета TUM Hyperloop, в состав которой входит уфимец Артём Газизов, установила новый рекорд — на соревнованиях SpaceX Hyperloop Pod Competition ребята разогнали капсулу Hyperloop до 463 км/ч.
Обновлено в 08:32
Общество
В Госдуму поступило предложение заблокировать BlaBlaCar
Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил "Известиям", что предложение ООП поступило в Госдуму и будет обсуждаться на осенней сессии.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Российский малютка-киллер выслеживает на орбите американский Х-37
Обновлено вчера в 02:30
Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Следователи предъявили обвинение лжеврачу, незаконно делавшему аборты
Женщине предъявили обвинение в незаконном проведении искусственного прерывания беременности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов.
Обновлено в 11:30
Транспорт
Дороги из снега и льда появятся в России
Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено в 21:14
Политика
Зеленский готовится возобновить переговоры с Россией по газу
Постпред президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что Киев в ближайшее время возобновит переговоры с Москвой о закупках и транзите газа.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Глава Zeiss считает, что камеры на 64 Мп в смартфонах не нужны
Стоит отметить, что в камере еще многое зависит от программного обеспечения, а как сказал президент Zeiss Group Майкл Кашке, в смартфоне вполне достаточно датчика на 40 Мп.
Обновлено в 12:51
Футбол
«Лестер» требует у «МЮ» 75 миллионов фунтов за Магуайра
Обновлено 27 июля в 23:41
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Экономика
Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02