Футбол

Бэйл отказался играть за «Реал»Soccer.ru 14:29

В списке игроков не оказалось хавбека команды Гарета Бэйла. Сообщается, что он самовольно отказался от участия в этом турнире.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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