Футбол
Бэйл отказался играть за «Реал»Soccer.ru 14:29
В списке игроков не оказалось хавбека команды Гарета Бэйла. Сообщается, что он самовольно отказался от участия в этом турнире.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
Игры
Специалист NVIDIA: первая ААА-игра только с рейтрейсингом выйдет в 2023 году
Несмотря на требование видеокарты с поддержкой трассировки лучей, Макгайер считает, что полноценного перехода на истинный рейтрейсинг нам ещё предстоит подождать.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Футбол
Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ
Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
Обновлено в 17:08
Политика
Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»
Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 19:21
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Общество
В Москву придут рекордно холодные ночи
По словам синоптика, преодолеть многолетние показатели самой низкой температуры за 29 июля в понедельник не получилось, но в ближайшие две ночи температура может побить июльский рекорд 69-летних наблюдений.
Обновлено в 10:49
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
Футбол
France Football: Блан отказался возглавить «Зенит»
Лоран Блан отказался возглавить российский клуб "Зенит". Об этом утверждает французское издание France Football.
Обновлено в 12:30
Музыка
Медведев поздравил композитора Игоря Крутого с юбилеем
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев поздравил композитора, продюсера Игоря Крутого с 65-летием.
Обновлено в 06:52
Общество
Власти Приамурья посоветовали жителям подтопленного села бросить курить
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал не допускать «перегибов», комментируя просьбу отказавшихся от эвакуации жителей села Угловое привезти в затопленные районы сигареты.
Обновлено в 10:38
Наука
Пазырыкские женщины оказались путешественницами
Представительницы пазырыкской культуры, жившие в земледельческом поселении, оказались путешественницами.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа с 37-летием
Актриса Елизавета Боярская в понедельник, 29 июля, выложила милый пост в Instagram, в котором поздравила своего супруга, Максима Матвеева, с 37-летием.
Обновлено в 12:17
Гаджеты
Глава Zeiss считает, что камеры на 64 Мп в смартфонах не нужны
Стоит отметить, что в камере еще многое зависит от программного обеспечения, а как сказал президент Zeiss Group Майкл Кашке, в смартфоне вполне достаточно датчика на 40 Мп.
Обновлено в 12:51
Политика
В России осудили протест Украины из-за поездки Медведева в Крым
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 09:46
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
Министры обороны Турции и США обсудили возможность создания зоны безопасности в Сирии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Марк Эспер провели в понедельник телефонные переговоры, главной темой которых стала Сирия.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей
Иван Ургант сделал необычный коллаж из снимков своих дочерей Эрики, Леры и Нины.
Обновлено в 15:04
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Львы Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено вчера в 18:00
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Общество
Марихуану разрешили в Нью-Йорке
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Следователи предъявили обвинение лжеврачу, незаконно делавшему аборты
Женщине предъявили обвинение в незаконном проведении искусственного прерывания беременности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов.
Обновлено в 11:30
Культура
Почему все так любили сериал «Санта-Барбара»
Обновлено в 16:00
Политика
Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России
Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход.
Обновлено в 18:05
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
Обновлено в 16:19