Футбол
Бэйл не уйдет из «Реала» в арендуСпорт-Экспресс 14:50
Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не согласится на переход в другой клуб на правах аренды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Гаджеты
Так может выглядеть OxygenOS 10 на базе Android 10 Q
Ожидается, что OxygenOS 10 будет выпущена в этом году одновременно со смартфонами OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86
Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:51
Политика
Как глава ЦИК может изменить ход предвыборной кампании в Мосгордуму
Встречей с кандидатами Памфилова показала, что готового решения у власти пока нет, но ЦИК настроена на непредвзятый анализ ситуации с московскими выборами, говорит политолог Александр Пожалов.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Футбол
Пляжный футбол. Россия разгромила Молдавию в отборе на чемпионат мира
В матче отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года сборная России в "Лужниках" разгромила национальную команду Молдавии, забив восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Федор Земсков, дубль – Борис Никоноров и Дмитрий Шишин, а также по разу отличились Артур Папоротный и Алексей Макаров.
Обновлено в 15:40
Общество
Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Экономика
Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки
Врачи предотвратили ампутацию левой руки жестоко избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 07:54
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Экономика
В России могут сократить количество платежных терминалов
В связи с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике по стране может резко уменьшиться количество платежных терминалов, передает РБК.
Обновлено в 06:34
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Власти Пензенской области заявили о возвращении цыган в Чемодановку
Цыгане, покинувшие села Чемодановка и Лопатки, приезжают назад, заявила РБК пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.
Обновлено в 14:34
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
Обновлено в 13:20
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал
Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Собчак расцеловала Богомолова, поздравив его с днем рождения
Телеведущая Ксения Собчак поздравила режиссера Константина Богомолова с днем рождения песней Наташи Королевой «Маленькая страна».
Обновлено в 15:47
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Кино
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего
Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
Обновлено в 11:51
Политика
Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.
Обновлено в 14:37
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 12:01
Политика
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам собеседников агентства, Великобритания на дипломатической встрече в Брюсселе предложила создать объединение для защиты судов, идущих через Ормузский пролив, которое не будет задействовать напрямую военные силы структур ЕС, НАТО или США.
Обновлено в 13:44
Футбол
СМИ: «Краснодар» предложил 10 миллионов евро за полузащитника «Сент-Этьена»
По информации But Football Club, российский клуб готов заплатить за 29-летнего хавбека 10 миллионов евро.
Обновлено в 15:29
Политика
Сенат утвердил Марка Эспера главой Пентагона
Сенат США утвердил Марка Эспера на посту министра обороны США.
Обновлено в 13:19
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Астана на выезде сыграла вничью с Санта-Коломой из Андорры 0:0.
Обновлено в 15:53