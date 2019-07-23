Футбол

Бэйл не уйдет из «Реала» в арендуСпорт-Экспресс 14:50

Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не согласится на переход в другой клуб на правах аренды.
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Агент: я гарантирую, что Бэйл не уйдёт из «Реала» на правах аренды

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