Футбол

Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм»Вести.Ru 01:51

Валлийский нападающий Гарет Бэйл может перейти из "Реала" в свой прежний клуб – английский "Тоттенхэм". Лондонцы готовы вернуть своего бывшего игрока за 60 миллионов евро. "Реал" намерен продать валлийца нынешним летом.
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СМИ: «Тоттенхэм» намерен вернуть Бэйла

Матч ТВ02:57

«Тоттенхэм» предлагает 60 млн евро за Бэйла

Sport.ru02:28

«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по Бэйлу

Спорт-Экспрессвчера в 19:16

«Тоттенхэм» предложил «Реалу» € 60 млн за возвращение Бэйла

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«Тоттенхэм» хочет вернуть Бэйла

Газета.Ruвчера в 18:47

«Тоттенхэм» готов вернуть Бэйла за 60 млн евро

Советский спортвчера в 18:46

СМИ: «Тоттенхэм» готов вернуть Бейла из «Реала» за 50-60 миллионов евро

РИА Новостивчера в 18:37
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
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Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
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Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Stratfor назвала «слабые стороны» C-400

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Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Врачи планируют ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии

Обновлено в 02:31
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Происшествия

Сын депутата в Челябинской области сбил насмерть двух человек

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Происшествия

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Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
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Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб

Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.
Обновлено в 03:46
Политика

В офисе Зеленского допустили возможность досрочных местных выборов

Выборы в органы местного самоуправления на Украине запланированы на 2020 год Возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления рассматривают в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Интерфакс.
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Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области информирует об изменениях в действующем законодательстве.
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Как полагают эксперты, регулятор может продолжить снижение ключевой ставки до 2021-2022 годов, доведя ее в итоге до уровня 5,5% годовых.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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