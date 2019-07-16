Валлийский нападающий Гарет Бэйл может перейти из "Реала" в свой прежний клуб – английский "Тоттенхэм". Лондонцы готовы вернуть своего бывшего игрока за 60 миллионов евро. "Реал" намерен продать валлийца нынешним летом.

Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм»

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