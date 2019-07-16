Футбол
Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм»Вести.Ru 01:51
Валлийский нападающий Гарет Бэйл может перейти из "Реала" в свой прежний клуб – английский "Тоттенхэм". Лондонцы готовы вернуть своего бывшего игрока за 60 миллионов евро. "Реал" намерен продать валлийца нынешним летом.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
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