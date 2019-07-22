Футбол
Бэйл может уйти из «Реала» бесплатноГазета.Ru 03:31
Мадридский "Реал" может отпустить вингера Гарета Бэйла в китайский клуб бесплатно, сообщает ESPN. По информации издания, испанская команда намерена разгрузить зарплатную ведомость. Соглашение валлийца с "Реалом" рассчитано до лета 2022 года, а зарплата игрока составляет €35 млн в год.
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