Мадридский "Реал" может отпустить вингера Гарета Бэйла в китайский клуб бесплатно, сообщает ESPN. По информации издания, испанская команда намерена разгрузить зарплатную ведомость. Соглашение валлийца с "Реалом" рассчитано до лета 2022 года, а зарплата игрока составляет €35 млн в год.

Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно

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