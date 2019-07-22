По данным источника, мадридцы готовы продать хавбека только в один из европейских клубов, а в Китай 30-летний игрок может уйти бесплатно. Напомним, контракт Бэйла с Реалом рассчитан до 2022 года.

Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно

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