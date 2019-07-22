Футбол

Бэйл может уйти из «Реала» бесплатноСоветский спорт 11:50

По данным источника, мадридцы готовы продать хавбека только в один из европейских клубов, а в Китай 30-летний игрок может уйти бесплатно. Напомним, контракт Бэйла с Реалом рассчитан до 2022 года.
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Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно

Советский спорт11:50

Ханни покинул «Спартак». Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно?

Спорт-Экспресс15:35

As: «Реал» не готов отпускать Бэйла в Китай бесплатно, но готов рассмотреть различные формулы трансфера

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AS: «Реал» не хочет отпускать Бэйла бесплатно и обсуждает с китайскими клубами компромиссные варианты

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«Реал» готов отпустить Бэйла в китайский клуб на правах свободного агента

Чемпионат10:25

Бэйл может перейти в китайский клуб в качестве свободного агента

Sportbox.RU09:16

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Матч ТВ09:16
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
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