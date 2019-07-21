Футбол

Бэйл может стать самым высокооплачиваемым игроком КитаяMetaratings 02:31

Как сообщает AS, на данный момент 30-летнего валлийца хочет приобрести китайский клуб «Бейцзин Гуоань». Игроку уже был предложен выгодный контракт, по условиям которого он станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории чемпионата Китая.
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Бэйл в случае перехода в «Бейцзин Гуоань» может стать самым высокооплачиваемым игроком в Китае

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