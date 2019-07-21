Футбол

Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории КитаяСоветский спорт 02:21

Клуб Бейцзин Гуоань предлагает полузащитнику Реала Гарету Бэйлу самую высокую зарплату в истории китайского футбола, сообщает The Telegraph.
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Бэйл может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории китайского футбола

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