Футбол

Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории КитаяСоветский спорт 02:21

Клуб Бейцзин Гуоань предлагает полузащитнику Реала Гарету Бэйлу самую высокую зарплату в истории китайского футбола, сообщает The Telegraph.
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