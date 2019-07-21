Футбол
Бэйл может перейти в китайский клуб в качестве свободного агентаМатч ТВ 09:16
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может перейти в китайский клуб «Бейцзин Гуоань» на правах свободного агента.
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