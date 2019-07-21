Футбол

Бэйл может перейти в китайский клуб в качестве свободного агентаМатч ТВ 09:16

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может перейти в китайский клуб «Бейцзин Гуоань» на правах свободного агента.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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