Футбол
«Бавария» может арендовать у «Реала» БэйлаSport24.ru вчера в 21:25
По данным источника, мюнхенцы готовы арендовать валлийца, если сам футболист согласится на такое предложение. Отмечается, что если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», то «Бавария» может сделать предложение в конце трансферного окна, которое закрывается 2 сентября.
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