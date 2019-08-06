По данным источника, мюнхенцы готовы арендовать валлийца, если сам футболист согласится на такое предложение. Отмечается, что если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», то «Бавария» может сделать предложение в конце трансферного окна, которое закрывается 2 сентября.

«Бавария» может арендовать у «Реала» Бэйла

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Украина выдала обмен пленного разведчика за спецоперацию СБУ и Порошенко Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в 2016 году обменяли пленного полковника украинской разведки Ивана Безъязыкова на двух задержанных женщин, однако Служба безопасности Украины (СБУ) приказала выдать обмен за спецоперацию с участием тогдашнего президента Петра Порошенко.

Происшествия После взрывов в Ачинском районе ввели режим ЧС На территории Ачинского района Красноярского края вели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.

Финансы Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.

Общество ФСИН сообщила о дефиците мест в исправительных центрах В большинстве исправительных центров, созданных для нового наказания в виде принудительных работ, мест уже практически не осталось, сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Балан в интервью ТАСС.

Политика В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.

Общество Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Происшествия Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.

Шоу-бизнес Женщина спародировала российскую супермодель и попала на обложку Vogue Блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, попала на обложку португальской версии модного издания Vogue, изобразив российскую супермодель Ирину Шейк.

Экономика Названы самые популярные сладости у россиян В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Политика Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн» Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.

Экономика В Приангарье начнут выплаты компенсаций пострадавшим от паводка аграриям «Аграрии получат компенсации по нескольким направлениям: за утерянные посевы, объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, сельскохозяйственную технику и оборудование, гибель сельхозживотных», — сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

Происшествия 60 человек подрались в центре Москвы Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.

Общество Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 6 августа Воздух прогреется в Москве во вторник до 17 градусов, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Происшествия Экс-глава аэропорта «Якутск» получил девять лет колонии из-за взяток Якутский городской суд приговорил бывшего гендиректора аэропорта "Якутск" Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей по делу о взяточничестве и получении коммерческого подкупа, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Технологии Рик Бергман вернулся в AMD после восьмилетнего отсутствия Компания AMD сообщила, что ее ветеран Рик Бергман (Rick Bergman) вернулся в компанию.

Наука Найден ещё один способ превратить соленую воду в пресную Исследователи смогли обнаружить уникальный способ превратить соленую воду в пресную, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.