Футбол
Бэйл может перейти в «Баварию» на правах арендыЧемпионат вчера в 18:33
Ранее, в 2017 году, «Бавария» уже брала игрока «Реала» в аренду — это был полузащитник Хамес Родригес. Он обошёлся немецкому клубу в 13 млн евро, и сделка включала право выкупа за 42 млн евро, которым «Бавария» не воспользовалась.
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Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле
Врачи борются за жизнь семилетнего мальчика. Пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле.
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Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
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Нефтяной танкер Safer стал экологической бомбой. Его взрыв грозит невиданной ранее катастрофой
Нефтяной танкер Safer, который был оставлен без обслуживания четыре года назад к северу от йеменского города Ходейда, имеет свыше одного миллиона баррелей нефти внутри.
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Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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Шоу-бизнес
Антонио Бандерас рассказал, как перенесенный инфаркт изменил его жизнь
10 августа Антонио Бандерасу исполнится 59 лет. Накануне дня рождения актер решил вспомнить о поворотных моментах своей жизни.
Обновлено вчера в 23:01
Технологии
Раскрыты таящиеся в рекламных рассылках опасности
Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, включающей в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.
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Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В Рязанской области при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погибли шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России
Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
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Армия и оружие
National Interest рассказал о секретном справочнике США по войне с РФ
В руководстве для военных США отмечается, что Россия приняла подход Вашингтона, который предусматривает покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами для обнаружения врага.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Сократилась площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники пресс-службы МЧС РФ сообщили о существенном сокращении площади лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
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Здоровье
Власти Новой Зеландии решили легализовать аборты
«Безопасный аборт должен рассматриваться и регулироваться как проблема здоровья; женщина имеет право выбирать».
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Футбол
Гаттузо может возглавить «Интер Майами» Бекхэма
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Зеленский провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Обновлено вчера в 16:59
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
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Технологии
ФСБ получит право блокировать сайты без суда
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
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Армия и оружие
Южнокорейские военные считают, что КНДР испытала запрещенные ракеты
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
В Госдуме прокомментировали прогноз по рецессии в России на 2019 год
В России в целом, несмотря на опасения рецессии, нормальное положение в экономике, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
В июне 1942 года подводная лодка была отправлена на Алеутские острова, которые с юга ограничивают Берингово море.
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