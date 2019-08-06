Футбол

Бэйл может перейти в «Баварию» на правах арендыЧемпионат вчера в 18:33

Ранее, в 2017 году, «Бавария» уже брала игрока «Реала» в аренду — это был полузащитник Хамес Родригес. Он обошёлся немецкому клубу в 13 млн евро, и сделка включала право выкупа за 42 млн евро, которым «Бавария» не воспользовалась.
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Бэйл может перебраться в «Баварию» на правах аренды

Газета.Ru00:30

Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды

Чемпионатвчера в 18:33

Бэйл может перейти в немецкий гранд на правах аренды

Матч ТВвчера в 21:40

Бэйл может перейти в немецкий гранд на правах аренды

Sportbox.RUвчера в 21:40

AS: «Бавария» готова арендовать Бэйла перед закрытием трансферного окна

Бомбардир.рувчера в 18:21

«Бавария» может арендовать у «Реала» Бэйла

Sport24.ruвчера в 21:25

As: «Бавария» может арендовать Бэйла прямо перед закрытием трансферного окна

Sports.ruвчера в 17:16
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Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
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Политика

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Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
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Экономика

В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
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Происшествия

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В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года

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Экономика

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
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Армия и оружие

Ил-76 провел разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском

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Станислав Черчесов: «Чего будут хотеть от Мирзова в „Спартаке“, мне сложно сказать»

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Общество

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В городе Аккра (Гана) 96-летний мужчина женился на 93-летней женщине. Об этом сообщает сайт Starr Fm Online.
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Технологии

Кольская ГМК меняет теплообменники на производстве серной кислоты

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Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть

«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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Почти 20 человек пострадали при аварийной посадке самолёта в Валенсии

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Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем

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Продажи «Автоваза» в январе-июле увеличились на 2,2%

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Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости".
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Над Израилем прекратилось искажение GPS, с которым связывали деятельность РФ на «Хмеймиме»

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Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

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Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик

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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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