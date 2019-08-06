Футбол
Бэйл может перейти в «Баварию» на правах арендыЧемпионат вчера в 18:33
Ранее, в 2017 году, «Бавария» уже брала игрока «Реала» в аренду — это был полузащитник Хамес Родригес. Он обошёлся немецкому клубу в 13 млн евро, и сделка включала право выкупа за 42 млн евро, которым «Бавария» не воспользовалась.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Обновлено в 01:39
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Новый Ford Mustang Shelby GT500 очень быстр
Кстати, о дрэге - благодаря новой коробке передач Shelby GT500 преодолевает четверть мили за 11 секунд.
Обновлено в 02:02
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве
Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
Станислав Черчесов: «Чего будут хотеть от Мирзова в „Спартаке“, мне сложно сказать»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах полузащитника Резиуана Мирзова в "Спартаке".
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Долгожитель в 96 лет женился на 93-летней любовнице
В городе Аккра (Гана) 96-летний мужчина женился на 93-летней женщине. Об этом сообщает сайт Starr Fm Online.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть
«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Почти 20 человек пострадали при аварийной посадке самолёта в Валенсии
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено вчера в 14:20
Авто
Продажи «Автоваза» в январе-июле увеличились на 2,2%
Обновлено в 02:12
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис
Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Над Израилем прекратилось искажение GPS, с которым связывали деятельность РФ на «Хмеймиме»
В министерстве обороны России выступали с опровержением этих заявлений, отмечая, что никакое оборудование на «Хмеймиме» не искажает сигналы глобальной системы позиционирования GPS.
Обновлено вчера в 10:04
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский снова стали семьей
Рита Дакота и Влад Соколовский отпраздновали годовщину своего расставания.
Обновлено в 01:05
Общество
Более 150 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна «Франциско»
Обновлено вчера в 22:05
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Здоровье
В Минздраве назвали регионы России с самым большим числом врачей
На втором месте Санкт-Петербург (58,2). На третьем Магаданская область (55,2). Четвертую строчку рейтинга заняла Республика Северная Осетия (54,2). А пятую поделили между собой Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Саха (Якутия) (51,3).
Обновлено в 02:08
Политика
В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евроинтеграции
«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.
Обновлено в 02:05
Политика
Индия упразднит автономию Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в понедельник в парламенте подписанную президентом Рамом Натхом Ковиндом резолюцию, отменяющую особый автономный статус штата Джамму и Кашмир на севере страны, провозглашенный ст. 370 конституции Индии.
Обновлено вчера в 17:15