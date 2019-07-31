Футбол

Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»Sport24.ru 11:20

Вингер «Реала» Гарет Бэйл не полетел с командой на Кубок Ауди в Мюнхен, где накануне мадридский клуб проиграл «Тоттенхэму» (0:1).
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