Футбол
Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»Sport24.ru 11:20
Вингер «Реала» Гарет Бэйл не полетел с командой на Кубок Ауди в Мюнхен, где накануне мадридский клуб проиграл «Тоттенхэму» (0:1).
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Политика
Дмитрий Медведев сегодня вечером прилетит в Красноярск
Накануне Медведев провел совещание с вице-премьерами о проблеме горящих лесов.
Обновлено в 09:26
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
В четверг, 1 августа, начнутся работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской.
Обновлено в 17:42
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.
Обновлено в 14:27
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия
МИД Чехии подвергся хакерской атаке
Компьютерная сеть Министерства иностранных дел Чехии поверглась кибератаке.
Обновлено в 16:00
Наука
Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
Обновлено 29 июля в 08:27
Кино
Братья Пресняковы снимут фильм «Храни меня, мой Инстаграм»
Обновлено в 09:21
Общество
Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»
Продюсер Бари Алибасов в беседе с ТАСС заявил, что не будет подавать судебный иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.
Обновлено в 12:45
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Авто
Cadillac намекает на скоростной внедорожник
Cadillac намерен сохранить Blackwing V8 эксклюзивно для бренда.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Сын Пугачёвой и Галкина научился звонить в колокола
Дети певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина регулярно удивляют публику.
Обновлено в 08:15
Баскетбол
Тимофей Мозгов вернулся в «Химки»
Баскетбольный клуб «Химки» подписал соглашение с Тимофеем Мозговым, который последние девять лет провел в Национальной баскетбольной лиге (НБА).
Обновлено в 06:56
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Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Силовики провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану
Обыски и выемку документов провели силовики в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.
Обновлено в 09:04
Экономика
Впервые за два года в России зафиксирована дефляция
В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
Обновлено в 12:35
Футбол
«Динамо» нацелилось на форварда «Ривер Плейт»
По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Кадыров: «Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожной»
Обновлено в 07:21
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27