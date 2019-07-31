Футбол

Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»Sport24.ru вчера в 11:20

Вингер «Реала» Гарет Бэйл не полетел с командой на Кубок Ауди в Мюнхен, где накануне мадридский клуб проиграл «Тоттенхэму» (0:1).
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Зидан жёстко ответил на вопрос о Бэйле

Sport.ruвчера в 18:28

Зидан: «Бэйл играл в гольф? Думаю, он тренировался»

Бомбардир.ру02:48

Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»

Soccer.ruвчера в 19:21

Зидан отреагировал на игру Бэйла в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»

Чемпионат02:09

Зинедин Зидан: «Бэйл играл в гольф? Надеюсь, что он тренировался в Мадриде»

Матч ТВвчера в 16:54

Зидан о вопросах о Бэйле: «Это неуважительно. Мне надоело говорить об этом»

Sports.ruвчера в 15:39

«Недомогающий» Бэйл играл в гольф во время матча «Реала»

Евро-футбол.рувчера в 08:48
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
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СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
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Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
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Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

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Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

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Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье

Врач рассказал о бесполезных медицинских процедурах

Доктор Александр Мясников рассказал о популярных в российских медучреждениях процедурах без реального медицинского эффекта.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Минобороны России протестировало «военный интернет»

Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.
Обновлено в 02:43
Политика

В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе

Обновлено вчера в 14:20
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Здоровье

Врачи рассказали об опасности летнего похолодания

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Медведев поручил проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Забайкалье как способа сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Певец Никита рассказал о жалобах Жанны Фриске на низкую зарплату

Певец Никита в рамках передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" рассказал о заработках артистов.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Обновлено вчера в 19:42
Игры

Ustwo Games разрабатывает Monument Valley 3

Ustwo Games объявила о разработке Monument Valley 3. Студия ищет руководителя для третьей части серии, так как сейчас еще занята двумя двумя проектами.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает вину.
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Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
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В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Путешествия

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%.
Обновлено вчера в 10:39
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Пожар в доме в центре Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Культура

На открытии WorldSkills Kazan 2019 выступят Ёлка и Александр Панайотов

Обновлено в 03:02
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Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством

За шесть месяцев 2019 года по поводу укусов и других травм от контактов с животными в медучреждения обратились почти 200 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:23
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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
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Бывший тренер сборной России верит в «Арсенал» в матче с «Нефтчи»

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Названа лучшая «Русская» колбаса

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Кредит "по делу" Пока министр экономики Максим Орешкин дискутирует с Центробанком, является ли закредитованность населения причиной слабого экономического роста, в стране появился новый класс заемщиков, которых условно можно назвать "маргиналами".
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В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов

Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.
Обновлено 30 июля в 22:13
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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