Футбол
Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»Sport24.ru вчера в 11:20
Вингер «Реала» Гарет Бэйл не полетел с командой на Кубок Ауди в Мюнхен, где накануне мадридский клуб проиграл «Тоттенхэму» (0:1).
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
Врач рассказал о бесполезных медицинских процедурах
Доктор Александр Мясников рассказал о популярных в российских медучреждениях процедурах без реального медицинского эффекта.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Минобороны России протестировало «военный интернет»
Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.
Обновлено в 02:43
Политика
В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено вчера в 14:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Медведев поручил проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Забайкалье как способа сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Певец Никита рассказал о жалобах Жанны Фриске на низкую зарплату
Певец Никита в рамках передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" рассказал о заработках артистов.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Обновлено вчера в 19:42
Игры
Ustwo Games разрабатывает Monument Valley 3
Ustwo Games объявила о разработке Monument Valley 3. Студия ищет руководителя для третьей части серии, так как сейчас еще занята двумя двумя проектами.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает вину.
Обновлено в 02:54
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%.
Обновлено вчера в 10:39
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Пожар в доме в центре Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством
За шесть месяцев 2019 года по поводу укусов и других травм от контактов с животными в медучреждения обратились почти 200 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:23
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Названа лучшая «Русская» колбаса
На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Экономика
Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»
Кредит "по делу" Пока министр экономики Максим Орешкин дискутирует с Центробанком, является ли закредитованность населения причиной слабого экономического роста, в стране появился новый класс заемщиков, которых условно можно назвать "маргиналами".
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов
Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.
Обновлено 30 июля в 22:13