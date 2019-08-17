Футбол
Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»Чемпионат вчера в 12:56
Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.
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Бэйл и Хамес – в заявке на матч с «Сельтой». Летом они могли уйти из «Реала»
Бомбардир.рувчера в 13:31
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Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Хлопок газа произошел в частном доме на Урале
По данным пресс-службы, в результате хлопка разрушена стена дома и повреждено перекрытие, возгорания не было.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло рассказал о своих мотивах
Норвежец Филип Мансхаус, которого подозревают в терроризме из-за нападения на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Политика
В офисе Зеленского готовят концепцию возвращения Крыма и Донбасса
Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен подготовить концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса, сообщают "Известия" со ссылкой на слова замглавы администрации главы государства Руслана Рябошапки.
Обновлено 15 августа в 16:28
Политика
WP: Трамп обсудит поэтапный вывод войск США из Афганистана
Американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу с госсекретарём Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Миком Малвани для обсуждения пошагового вывода войск США из Афганистана.
Обновлено вчера в 12:24
Энергетика
Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть
Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» получил 9 лет колонии
Суд признал виновным бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Общество
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
Обновлено вчера в 15:54
Политика
США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле
Стало известно, что самолет столкнулся со стаей чаек.
Обновлено 15 августа в 01:21
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 07:45
Авто
В России хотят запретить ездить на старых авто
Обновлено 15 августа в 02:29
Шоу-бизнес
Нахапетова почтила память матери кадром с Глаголевой и сестрами
Балерина Анна Нахапетова в Instagram опубликовала архивную фотографию, на которой она в обществе сестер и своей мамы, известной актрисы Веры Глаголевой.
Обновлено вчера в 03:27
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
При стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека
В результате конфликта со стрельбой на юге Санкт-Петербурга пострадали три человек, рассказал РИА «Новости» представитель регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 13:48