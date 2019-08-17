Футбол
Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»Чемпионат вчера в 12:56
Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.
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Бэйл и Хамес – в заявке на матч с «Сельтой». Летом они могли уйти из «Реала»
Бомбардир.рувчера в 13:31
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Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Авто
Представлен уникальный 638-сильный Hudson Coupe
Отдельного внимания заслушивает интерьер этого Hudson Coupe.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Виторган остался без крупной суммы денег во время отдыха на Кипре
Актер Максим Виторган рассказал в Instagram печальную историю, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Общество
Жители Сочи публикуют видео потопа после ливня
Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга
Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Два жителя Ульяновска умерли от отравления подсолнечным маслом
Пострадавшие считают, что в подсолнечное масло кустарного производства мог попасть крысиный яд.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Политика
В Москве начались одиночные пикеты оппозиции
В Москве начались не требующие согласования с властями одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных активистов на протестных акциях.
Обновлено в 06:59
Общество
Россияне считают зарплату в 66 тысяч рублей справедливой
Медианное значение оценки справедливой зарплаты составляет около 50 тысяч рублей.
Обновлено 15 августа в 05:23
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В НАТО назвали первых «жертв» американо-российского конфликта
По мнению американского военного эксперта Томаса-Дарелла Янга, первыми жертвами со стороны военного Блока станут восточные страны.
Обновлено в 05:22
Музыка
Николай Басков показал видео с Владимиром Зеленским
Российский певец Николай Басков опубликовал архивное видео, на котором он является участником выступления совместно с Владимиром Зеленским и Таисией Повалий.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Футбол
«Урал» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы
Обновлено в 05:35
Экономика
Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США
Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Обновлено вчера в 05:49
Здоровье
Анализ кадров в сфере медицины проведут в Северной Осетии
Власти Северной Осетии проведут анализ кадров в сфере здравоохранения, чтобы определить уровень нехватки специалистов для последующей точечной подготовки.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке лекарств для больного ребенка
Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества для своего тяжелобольного ребенка.
Обновлено в 07:06
Игры
Первый игровой тест Remnant: From the Ashes на «максималках»
Обновлено в 06:44
Наука
Под поверхностью Земли нашли залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет
Обновлено вчера в 05:24
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Здоровье
В Крыму создают дополнительные «вакцинальные бригады»
"Бригады будут выезжать в сельские и поселковые амбулатории, чтобы людям не пришлось ехать в центральные больницы", – добавила Листопад.
Обновлено в 06:53
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Общество
Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35