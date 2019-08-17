Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.

Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»

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