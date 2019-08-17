Футбол
Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»Чемпионат вчера в 12:56
Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.
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Бэйл и Хамес – в заявке на матч с «Сельтой». Летом они могли уйти из «Реала»
Бомбардир.рувчера в 13:31
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