Футбол
Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»Чемпионат вчера в 12:56
Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.
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Бэйл и Хамес – в заявке на матч с «Сельтой». Летом они могли уйти из «Реала»
Бомбардир.рувчера в 13:31
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Как сообщает News.ru, ракета вывела на орбиту три спутника. Jielong-1 запустили на северо-западе Китая, из центра Цзюцюань.
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Взрыв газа снес стену и разрушил перекрытие жилого дома на Пролетарской улице в городе Сухой Лог, расположенном в Свердловской области.
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Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»
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Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, совершивший нападение на одну из столичных мечетей, дал признательные показания и рассказал правоохранителям о мотивах своего поступка.
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