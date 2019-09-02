Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUБэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала»

Вильярреал — Реал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Жерар Морено
12′
45′+1′
Гарет Бэйл
Хави Кинтилья
52′
Сэмюэл Чуквуэзе
Хавьер Онтиверос
55′
Карл Токо-Экамби
Андре Замбо-Ангисса
62′
68′
Лука Йович
Лука Модрич
Санти Касорла
Карлос Бакка
73′
74′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
Мойсес Гомес
74′
78′
Ферлан Менди
82′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
86′
Гарет Бэйл
90′
Каземиро
90′+3′
Гарет Бэйл
90′+4′
Гарет Бэйл
Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала». По этому показателю он догнал бразильского форварда Роналдо.
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