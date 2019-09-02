Футбол
Sportbox.RUБэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала»
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Жерар Морено
|12′
|45′+1′
Гарет Бэйл
Хави Кинтилья
|52′
Сэмюэл Чуквуэзе
Хавьер Онтиверос
|55′
Карл Токо-Экамби
Андре Замбо-Ангисса
|62′
|68′
Лука Йович
Лука Модрич
Санти Касорла
Карлос Бакка
|73′
|74′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
Мойсес Гомес
|74′
|78′
Ферлан Менди
|82′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
|86′
Гарет Бэйл
|90′
Каземиро
|90′+3′
Гарет Бэйл
|90′+4′
Гарет Бэйл
|43%
|Владение мячом
|57%
|80%
|Процент точных передач
|89%
|3
|Удары в сторону ворот
|10
|5
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|8
|10
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Вильярреал
Расстановка 4‑4‑2
13
Фернандес
2
Гаспар
3
Альбиоль
4
Торрес
16
Кинтилья
24
Онтиверос
10
Иборра
9
Бакка
23
Гомес
7
Морено
19
Замбо-Ангисса
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
28
Жуниор
14
Каземиро
15
Вальверде
11
Бэйл
2 ×
10
Модрич
9
Бензема
Реал
Расстановка 4‑4‑2
Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала». По этому показателю он догнал бразильского форварда Роналдо.
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