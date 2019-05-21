Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»Бомбардир.ру 11:35

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как непросто жить по собственным правилам, являясь профессиональным футболистом.

Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»

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